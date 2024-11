Organisatie van Dwars door Vlaanderen grijpt stevig in na valpartij van Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De organisatie van Dwars door Vlaanderen heeft ingegrepen na de zware valpartij van Wout van Aert afgelopen voorjaar. De Kanarieberg verdwijnt volgend jaar uit het parcours.

Op de Ninoofsesteenweg richting de Kanarieberg liep het afgelopen voorjaar stevig fout in Dwars door Vlaanderen. Onder meer Wout van Aert, Jasper Stuyven en Biniam Girmay kwamen er zwaar ten val en moesten een kruis trekken door hun voorjaar.

De Kanarieberg was al verdwenen uit de Ronde van Vlaanderen en nu heeft ook de organisatie van Dwars door Vlaanderen beslist om de beklimming in 2025 links te laten liggen. Dat gebeurde in samenspraak met Flanders Classics.

"Het wielrennen verandert. Voorbereidingskoersen bestaan niet meer. In alle wedstrijden wordt tegenwoordig met het mes tussen de tanden gekoerst. Daarom hebben we beslist om het parcours te wijzigen om de veiligheid nog te verbeteren", zegt voorzitter Pavel Desmet bij Het Nieuwsblad.

De Kortekeer verdwijnt ook van het parcours en wordt vervangen door Berg Ten Houte. Die beklimming zat al in het parcours en zal dus twee keer bedwongen worden. Ook Ladeuze verdwijnt. Dat gat zal opgevuld worden door de Eikenberg.

De aankomst blijft zoals gepland tot 2031 in Waregem, de start voor de mannen blijft aan het Stationsplein in Roeselare. De wedstrijd van de vrouwen gaat dan weer van start aan de Hippodroom van Waregem.