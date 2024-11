Concurrende ploegmanager houdt zich niet in over 'robots' zoals Jonas Vingegaard

Tadej Pogacar, Remco Evenepoel of Jonas Vingegaard zijn heel moeilijk te kloppen in een rittenkoers of grote ronde. Toch vindt niet iedereen hun stijl van koersen altijd even aangenaam.

EF Education-EasyPost mocht dit jaar zegevieren in de Tour met een ritzege en de bergtrui van Richard Carapaz. De Ecuadoriaan werd wel pas zeventiende in het klassement, maar in de Vuelta ging het een pak beter.

In Spanje streed Carapaz lang om het podium, maar uiteindelijk moest hij tevreden zijn met de vierde plaats. Zijn ploegmanager bij EF Education-EasyPost, Jonathan Vaughters, is lovend voor zijn kopman.

Vaughters houdt niet van 'robot' Vingegaard

"Richard is de meest getalenteerde renner waar ik ooit mee heb gewerkt", zegt Vaughters bij Cyclingnews. "Hij heeft een ongelofelijke gave maar hij is af en toe ook een wild paard." Dat vindt Vaughters echter niet erg.

"Ik zou zeggen dat hij niet de geprogrammeerde, ijverige type renner is die je nu overal aan de top ziet, de robots. Hij is het tegenovergestelde van Jonas Vingegaard, iemand die op zijn dieet en training let voor 365 dagen per jaar", stelt Vaughters.

"Richard werkt emotioneel en is op zijn best als hij op een high zit. Met hem moet je realiseren dat hij af en toe niet op zijn top zit, maar dat is gewoon hoe hij is als persoon. Je moet eromheen werken en uitvogelen hoe je hem op zijn best krijgt."