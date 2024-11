Van der Poel en Van Aert maken enorme drijfveer los bij andere grote kampioen: "Dan was het verschil niet zo groot"

De grote kampioenen stuwen elkaar naar een hoger niveau. Dat is bij Van der Poel en Van Aert ongetwijfeld zo. Het zal ook zo zijn voor nog enkele andere namen.

Het steekt de ogen uit wat die kanjers uit de Lage Landen allemaal kunnen. Het moet frustrerend zijn om uitgerekend in deze generatie op zoek te gaan naar bijvoorbeeld zeges in Monumenten, als je weet dat je waarschijnlijk die één à twee procenten tekortkomt. Een Mads Pedersen heeft wel al getoond dat hij de hoofdvogel kan afschieten.

Dat gebeurde dan wel in Gent-Wevelgem, niet in de klassiekers die nog een trapje hoger staan. Pedersen wil ook in die wedstrijden hun niveau bereiken. "Mads is op weg om in de 'super league' te komen en dat is ons doel", zo beschrijft zijn trainer Mattias Reck het in een gesprek met Ekstra Bladet. Het kransje toprenners is niet al te uitgebreid.

Erg slimme Mads Pedersen

Een eerste stap richting Mads Pedersen zo veel mogelijk winstkansen geven is hem zo goed mogelijk omringen bij Lidl-Trek. "We weten dat we misschien niet hetzelfde talent hebben als Wout (Van Aert) en Mathieu (Van der Poel), maar je kunt ze nog steeds verslaan als je slim rijdt in de koersen, en Mads is ongelooflijk slim in koersen."

De Deen is er in elk geval op gebrand om die andere grote namen van de troon te stoten bij de grootste wielerafspraken. "Het drijft hem enorm, hij wil een winnaar zijn en hij wil grote koersen winnen." Op dat vlak werd hij na zijn tweede zege in Gent-Wevelgem in 2024 wel met zijn voeten op de grond gezet. In de Ronde en Roubaix was de kloof met Van der Poel groot.

Kloof met Van der Poel kon kleiner zijn

"Als Mads niet ten val was gekomen in Dwars door Vlaanderen, en we hadden nog een of twee helpers gehad, dan was het verschil niet zo groot geweest met Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik zeg niet dat Mads zou hebben gewonnen, maar hij zou er dichter bij zijn geweest."