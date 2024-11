Wout van Aert en Tadej Pogacar vol bewondering en hebben bericht voor Belgische wereldkampioen: "Raakten me echt"

Wout van Aert en Tadej Pogacar weten hoe moeilijk het is om de top te halen. Wereldkampioen worden, dat is één van hen tot op heden gelukt in het wielrennen. In de autosport heeft met Thierry Neuville een Belg het klaargespeeld.

Thierry Neuville heeft in de WRC, het rallyrijden, dit jaar de wereldtitel veroverd. Eindelijk, zou je kunnen zeggen. Neuville was immers al een vijfvoudig vicewereldkampioen, maar die hoofdprijs was hem al verschillende keren nipt ontglipt. Dit jaar zou niets of niemand hem tegen kunnen houden. Neuville knalde in zijn Hyundai naar zijn eerste wereldtitel.

Het levert hem vele positieve commentaren op in de topsport, over de verschillende sporttakken heen. "Ik heb zoveel berichtjes gekregen dat ik ze nog altijd niet allemaal kunnen lezen heb", bekent de 36-jarige autocoureur in een gesprek met Sporza. "Van wie zoal? Wel, eerst en vooral is er een grote Whatsapp-groep met Belgische Red Bull-atleten."

Van Aert in de Red Bull-groep

Het kan niet anders dan dat Wout van Aert ook in die groep zit. Hem zien we al meerdere jaren opduiken in wielerwedstrijden met een helm van Red Bull aan. Van Aert racet met een helm van Red Bull op twee wielen, Neuville doet hetzelfde op vier wielen. "Onder meer Wout van Aert en Nafi Thiam feliciteerden me. En daarnaast ben ik ook lid van een Whatsapp-groep met atleten die in Monaco wonen."

Ook in de dwergstaat aan de Middellandse Zee is de wereldtitel van Neuville op gejuich onthaald. "Ook daar wensten velen me proficiat. Wielrenners zoals Tadej Pogacar, maar ook tennissers, F1-coureurs en voormalige rallyrijders. (lachje) Ze verwelkomden mij in het clubje van wereldkampioenen. Hun berichten raakten me echt, het was fijn om te lezen."

Felicitaties van Van Aert en Pogacar

Felicitaties in ontvanst mogen nemen van toppers als Wout van Aert en Tadej Pogacar: weinigen kunnen dat zeggen.