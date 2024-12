Rust in vrede: veldritpioneer en meervoudig Belgisch kampioen overleden

Kent u René De Rey nog? De gewezen pionier van het veldrijden in Belgie is op 93-jarige leeftijd deze week overleden. Daarmee verliezen we de oudste nog levende Belgisch kampioen in het veldrijden.

Om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker organiseerde Curieus Mechelen een vijftal jaar geleden nog een koers op rollen: de Grote Prijs René De Rey, genoemd naar de vroegere kampioen veldrijden uit Battel. Pioneer “Ik sta hier niet voor te springen natuurlijk, maar als ze beslissen om dat te doen, moet ik niet tegenwerken. Zeker niet omdat het voor een goed doel is. En eigenlijk is het ook wel een mooi eerbetoon”, gaf de op dat moment 88-jarige veldrijder aan in Het Laatste Nieuws. Het typeerde de minzame René De Rey. Donderdag overleed hij jammer genoeg op 93-jarige leeftijd. Dat nieuws werd door verschillende bronnen bevestigd. Tweevoudig Belgisch kampioen De Rey werd Belgisch kampioen in het veldrijden in 1957 en 1959, nadat hij eerder ook een goed veldloper was. Daarna was hij ook nog jarenlang mecanicien van zijn zoon Ludo, weet Wielerflits. De gewezen veldrijder mag gezien worden als een van de iconen en pioniers van het Belgische veldrijden. Het succes waar we nu mee te maken hebben zou er misschien nooit zijn geweest zonder onder meer De Rey.