📷 Nieuwe problemen voor Wout van Aert? Vrouw Sarah heeft geen goed nieuws

Wout van Aert voert de looptrainingen op om zijn knie sterker te maken. Dat deed hij maandag opnieuw met zijn vrouw Sarah, al is het wel opletten voor ziektekiemen.

Over het crossprogramma van Wout van Aert is er nog altijd veel onduidelijkheid. Ploegleider Jan Boven hoort wel positieve signalen van Van Aert over zijn trainingen, waarbij vooral het lopen belangrijker wordt.

Van Aert moet zijn knie nog wat sterker maken met looptrainingen voor hij opnieuw kan crossen. De voorbije twee weken ging Van Aert zo'n twaalf kilometer lopen, ook maandag trok Van Aert er weer op uit.

Ziektekiemen bij Sarah De Bie

Dat deed hij samen met zijn vrouw Sarah De Bie, samen liepen ze 7 kilometer in zo'n 40 minuten. "Ziektekiemen eruit proberen te zweten", schreef De Bie op haar Strava. Voor Van Aert is het hopen dat hij de komende dagen ook niet ziek wordt.

Dat zou zijn trainingen opnieuw in de war sturen, zeker omdat Van Aert deze week naar Spanje trekt voor de eerste ploegstage van Visma-Lease a Bike. Die stage duurt zo'n twee weken, tot 19 december.

Daarna wordt Van Aert opnieuw in het veld verwacht, maar dan moet zijn knie wel sterk genoeg zijn. Er is intern al duidelijkheid over wat Van Aert deze winter zal doen, maar dat plan maakt de ploeg voorlopig niet bekend.