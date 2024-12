Lance Armsrong pakt uit met een geweldig gebaar voor Bradley Wiggins

De bankroete Bradley Wiggins krijgt hulp van Lance Armstrong. Dat heeft Wiggins zelf onthult in 'The High Performance Podcast'.

Bradley Wiggins uitte enkele jaren geleden nog kritiek op Lance Armstrong voor zijn dopinggebruik, maar nu is hun relatie een stuk beter. Afgelopen zomer was Wiggins nog te gast in THE MOVE, de podcast van Armstrong.

"Lance heeft me de afgelopen jaren veel geholpen en dit jaar nog meer", zegt Wiggins bij The High Performance Podcast. "Hij heeft aangeboden therapie voor mij te betalen, in zo’n groot instituut in Atlanta waar je een week verblijft en ze je telefoon van je afnemen."

"Hij is een goed man", zegt Wiggins over Armstrong. "Daarmee wil ik wel niet goedpraten wat hij heeft gedaan, maar het staat niet in verhouding met waarmee sommigen wél wegkomen. Lance heeft wel degelijk een hart."

Wiggins wil ingaan op voorstel Armstrong

"Vijf maanden geleden deed Lance me het voorstel, maar nu overweeg ik om hem er weer over aan te spreken. Ik wilde eerst een paar dingen voor mezelf op een rijtje krijgen, zonder met iemand te praten. Nu weet ik waar ik met een therapeut over zou willen praten."

"Het grootste probleem waar ik onder heb geleden, maar waarmee ik in het reine ben gekomen, is het feit dat ik drie jaar lang seksueel misbruikt ben door mijn eerste coach. Het is een van de drijfveren voor mijn succes geweest: succes was jarenlang de beste afleiding."

"Maar toen ik met wielerpensioen ging, begon ik het wielrennen te haten omdat ik de sport de schuld gaf van het feit dat ik die man ontmoet had. Het heeft me vijf jaar gekost om daarmee in het reine te komen nadat ik het dertig jaar genegeerd had."