"Ik vind het ook mooi om iemand op stijlvolle manier te zien verliezen": einde van dominantie Pogacar op komst?

Tadej Pogacar reed dit jaar alles en iedereen in de vernieling. Al is de vraag of de Sloveen dat in 2025 nog eens kan overdoen.

Nagenoeg elke koers waar Tadej Pogacar aan de start kwam in 2024 heeft hij ook effectief gewonnen. Voor veel toeschouwers zat er dan ook maar weinig plezier in. Ex-renner Michael Boogerd vindt dat je de koers anders moet bekijken. Hij genoot wel degelijk van wat Pogacar allemaal liet zien. “Hij kan er niets aan doen dat hij zoveel beter is dan de rest”, klinkt het bij Wielerrevue. “Ik kijk er als kenner naar en kan zo’n inspanning enorm waarderen omdat ik wel een beetje kan inschatten hoe goed je daarvoor moet zijn. Maar het wielrennen is meer dan alleen maar de strijd voor de overwinning.” Wie er wint doet er voor Boogerd niet toe. “Als Vingegaard zijn ploeg op kop zet in de Tour op weg naar Plateau de Beille. En vervolgens toch verliest. Ik vind het ook mooi om iemand op stijlvolle manier te zien verliezen. Daar zit ook schoonheid in.” Toch denkt de Nederlander dat Pogacar in 2025 niet zo zal domineren als dit jaar. “Het is ook wel een bijzonder succesvol jaar geweest voor hem. Alles lukte. Ik denk dat we volgend jaar niet weer zo’n extreme dominantie te zien krijgen.”