Miss België Kenza Ameloot krijgt ongelofelijke eer in het wielrennen

Miss België Kenza Ameloot houdt wel van sport. Dat levert haar nu ook een hele mooie opdracht in het wielrennen op.

Het WK wielrennen wordt volgend jaar in Rwanda gehouden. Miss België Kenza Ameloot gaat op vraag van Golazo volgend jaar in september mee naar Afrika.

“Ik mocht voor hen in het Atomium de promotiecampagne presenteren voor het WK-wielrennen in Rwanda, en zo is de bal aan het rollen gegaan”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

En daar bleef het niet bij. “Ze vonden dat ik dat goed gedaan had, waarop ik vervolgens voor hen naar het Lotto Belgian House mocht tijdens de Olympische Spelen. Daar nam ik interviews af met sporters, en dat vond ik enorm plezant.”

Rwanda is het eerste Afrikaanse land dat een WK wielrennen mag organiseren. “Plots vroegen ze mij namelijk of ik voor hen niet naar Rwanda wilde gaan, om daar ter plekke het WK mee te presenteren. Ik heb meteen ‘ja’ gezegd op zo’n unieke kans.”

Veel banden heeft ze niet met het wielrennen. “Maar mijn vriend (basketballer Seppe D’Espallier, red.) en zijn familie zijn daar enorm gepassioneerd door. Sinds Seppes papa weet dat ik naar het WK ga, legt hij me voortdurend dingen uit.”