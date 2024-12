Vader Sven Nys onthult: dit is waarom Thibau Nys minder presteert

Thibau Nys reed de laatste crossen geen topuitslag meer. Voor vader Sven Nys moet er niks bijzonders achter gezocht worden.

De start van het veldritseizoen begon voor Thibau Nys met de nodige miserie. Zijn voorbereiding werd verstoord door vijf of zes dagen met koorts en dat sleep je een heel eind mee.

In Lokeren, op 10 november, won Nys zijn laatste cross. Het was ook de laatste keer dat hij op het podium stond. Is zijn conditie dan al helemaal verdwenen?

“Goh, ook het weekend na Lokeren, in Merksplas en Hamme, was Thibau in staat om de koers te winnen”, klinkt het bij vader Sven in Het Nieuwsblad.

Al liep er telkens wat verkeerd, vaak ook op tactisch vlak. Enkel in Antwerpen vorige week was het minder, maar dat is volgens vader Nys niet abnormaal. “Het is zoals hij zelf zegt: hij heeft zijn piek wel kunnen bereiken, maar kan die iets minder lang doortrekken.

Nu is er een weekje stage met de wegploeg van Lidl-Trek in Spanje voorzien. Het is na veel trainen te hopen dat Nys richting de kerstperiode nog wat extra kan opdoen.

“Het komt nu wel zeer gelegen om weg van alle drukte kilometers te maken in goede weersomstandigheden. Want: hij moet niet alleen met het nu bezig zijn, maar ook met wat er straks in het voorjaar staat te gebeuren.”