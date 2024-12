Gilbert geeft er meteen heel positieve draai aan en denkt aan sterkst mogelijke Remco Evenepoel bij zijn grootste doel

Philippe Gilbert is altijd een positivo qua instelling. Hij hoopt dat Remco Evenepoel op zijn allersterkst zal zijn bij zijn grootste doel volgend jaar en zijn val kan daar misschien mee voor zorgen...

Dat is wel een heel opmerkelijlke blik om mee naar de actualiteit te kijken. Niemand komt natuurlijk voor zijn plezier ten val en zeker niet als de gevolgen zo ernstig zijn. Met drie breuken en een luxatie aan het sleutelbeen is Remco Evenepoel er behoorlijk erg aan toe. Philippe Gilbert is één van de eerste grote namen uit de wielerwereld die publiekelijk reageerde.

Dat mag ook niet verbazen, want Evenepoel en Gilbert zijn nog ploegmaats geweest bij Quick-Step. Gilbert was ook duidelijk aangedaan van wat hij gehoord had en wijst er ook op dat het zeker niet de eerste valpartij is in de nog altijd vrij jonge carrière van Evenepoel. "Remco Evenepoel alweer tegen de grond, als gevolg van een aanrijding met een wagen van de post!"

Evenepoel moet herstellen van breuken

Gilbert is ook op de hoogte van de eerste diagnose. Het lijkt een zekerheid dat het heel wat tijd zal vergen voor Evenepoel om helemaal te genezen en daarna weer het nodige niveau te kunnen halen. "Hij heeft verschillende breuken opgelopen en het zal aanzienlijk veel tijd en energie vragen om hiervan te herstellen!" Ondertussen zal er een periode voorbijgaan waarin Remco niet kan koersen.

@EvenepoelRemco à nouveau au sol, suite à une collision avec une fourgonnette de la poste!

Les fractures sont nombreuses et vont demander du temps et une énergie considérable!

Si ce malheur donnait de la fraîcheur supplémentaire en vue de juillet prochain ? — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) December 3, 2024

Dat is uiteraard jammer, maar puur sportief kunnen deze gevolgen misschien net positief uitdraaien. Gilbert stelt zich alleszins de vraag of dit zo zal zijn. "Wat als deze tegenslag net voor extra frisheid zorgt met het oog op juli volgend jaar?" Gilbert houdt de optie open dat Evenepoel sterker dan ooit tevoren kan terugkomen, uitgerekend in de periode die voor hem het belangrijkst is.

Sterke Evenepoel verwacht in de Tour

In juli gaat natuurlijk de Tour de France 2025 door en een frisse Evenepoel zou het daar wel eens supergoed kunnen doen.