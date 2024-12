Sven Nys sakkert over wat veldritploegen meemaken: "Het is té eigenlijk"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vorige zondag trok de Wereldbeker naar Dublin, komende zondag worden ze in Sardinië verwacht. En dat is een hele onderneming voor de ploegen.

Heel wat crossers plannen in deze periode een stage om zich voor te bereiden op de drukke kerstperiode. Doordat er naast de Wereldbekers in Dublin en Sardinië geen andere crossen zijn, is die keuze nog wat makkelijker gemaakt.

Toch kiezen onder meer Pim Ronhaar, Lars van der Haar en Lucinda Brand ervoor om beide manches te rijden. Bij Brand is dat logisch, de Nederlandse kampioene staat na twee manches aan de leiding in de Wereldbeker.

Sven Nys over Dublin en Sardinië

Voor hun ploeg Baloise Trek Lions is het wel een logistieke nachtmerrie om twee weken na elkaar zo'n verre verplaatsing te maken. "Die mensen zijn twee weken onderweg, voor grof gezegd twee uurtjes cross...", sakkert Nys bij In de Leiderstrui.

"Het is een moeilijke combinatie, eigenlijk té complex. Het lukt wel, maar al die mensen zijn er dus ook gewoon twee weken volop mee bezig", gaat de ploegmanager verder. Voor de cross in Sardinië is er wel hulp van Flanders Classics.

De organisator heeft een chartervlucht geregeld die de crossers zaterdagochtend naar Sardinië brengt en zondagavond terug naar België vliegt. Maar veel renners zijn al op stage in Spanje, veel volk zal er dus zaterdag niet op de vlucht zitten.