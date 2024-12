Patrick Lefevere over lonen van renners: "Er wordt veel gepraat, maar..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Contracten in het wielrennen worden steeds langer en renners verdienen steeds meer geld. Patrick Lefevere wil er niet te veel woorden aan vuilmaken.

Heel wat toprenners verlengden dit jaar hun contract bij hun ploeg. Tadej Pogacar tekende een nieuw contract bij UAE Team Emirates tot eind 2030, waarin ook een afkoopsom van zo'n 200 miljoen euro zou staan.

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen verlengden hun contract bij Alpecin-Deceuninck tot eind 2028, Wout van Aert kreeg bij Visma-Lease a Bike dan weer een contract tot het einde van zijn wielercarrière.

Renners verdienen ook alsmaar meer geld. Volgens recente cijfers van de UCI zou een renner in de WorldTour in 2025 gemiddeld zo'n 501.000 euro verdienen. Dit jaar was dat gemiddeld nog 449.000 euro.

Lefevere over lonen van renners

Patrick Lefevere heeft een duidelijke mening over al die bedragen die genoemd worden. "Iedereen noemt graag bedragen, maar in mijn ploeg zijn er maar vier mensen die de bedragen exact kennen", zegt Lefevere bij Eurosport.

"Dat zijn mijn CFO, ikzelf, mijn vrouw die de lonen betaalt en de renner zelf. Er wordt veel gepraat over bedragen, maar tussen wat er in de kranten verschijnt en de realiteit is er nog altijd een verschil", stelt Lefevere.