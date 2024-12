Remco Evenepoel ontsnapt aan boete, postbode moet wel vrezen voor straf

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel moet opnieuw revalideren na een ongeval op training. Voor een boete moet hij niet vrezen, de postbode in kwestie wel.

In de Kerkstraat in Oetingen liep het dinsdagochtend mis voor Remco Evenepoel. De olympische kampioen kon een openzwaaiend portier van een auto niet meer ontwijken en knalde met naar schatting 50 kilometer per uur tegen de grond.

Op die plaats mag echter maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. Die snelheid geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor fietsers. En dus ging Evenepoel in de fout, maar een boete moet hij niet vrezen.

De politie kon niet vaststellen hoe snel Evenepoel op het moment van het ongeval reed. "Een PV voor overdreven snelheid van Remco Evenepoel werd niet opgesteld", zegt Glenn De Herder van politiezone Pajottenland aan HLN.

Wel boete voor postbode?

De postbode moet volgens politierechter Christian Van Hoorebeke wel vrezen voor een boete. Volgens de wegcode wordt de persoon die het portier opent, verantwoordelijk gehouden voor het ongeval.

"Het gaat om onopzettelijke slagen en verwondingen zonder verzwarende omstandigheden, dus de boete ligt rond 8 maal 50 euro met eventueel nog een rijverbod van twee weken erbovenop", stelt Van Hoorebeke.