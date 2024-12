Toon Aerts pakt uit met hilarische anekdote van trainingsongeval: "Dacht dat ik het verkeerd begrepen had"

Remco Evenepoel werd dinsdag slachtoffer van een ongeval op training. Ook Toon Aerts maakte het ooit eens mee en hield er een opvallende anekdote aan over.

Toon Aerts was te gast in de Live Slow, Ride Fast waarbij het trainingsongeval van Remco Evenepoel ter sprake kwam. Het deed Toon Aerts denken aan anekdote van toen hij ooit eens werd aangereden op training.

In de week voor de cross in Namen werd Aerts aangereden door een auto. "Ik zag een camionette aankomen en dacht: die ben ik nog voor. Ik sprintte het kruispunt over, maar er reed nog een wagen voor. Ik ben recht op die wagen gereden."

Toon Aerts over trainingsongeval

Aerts kwam er wel goed vanaf. "Maar dat mens was helemaal van de kaart. Die begon te wenen omdat hij Toon Aerts had aangereden. En ook nog net voor de cross in Namen. Hij begon alleen maar meer te wenen."

Om even te bekomen stelde Toon Aerts voor om even in de kofferbak van de auto te zitten. "Hij zei: 'Dat gaat niet, want die zit vol met sperma.' Ik dacht: ik zal het wel verkeerd begrepen hebben", stelde Aerts.

Toch bleek er een logische verklaring te zijn voor de uitspraak. "Een dag later ging ik langs om papieren in te vullen en toen bleek het een varkensboer te zijn", besluit Aerts zijn anekdote nog.