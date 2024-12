Visma-Lease a Bike is het grondig beu en is ook kritisch: "Dat wordt onderzocht"

Visma-Lease a Bike moest dit jaar heel veel wonden likken. De Nederlandse ploeg zal dan ook nagaan hoe het dat in 2025 beter kan voorkomen.

Bijna elke kopman van Visma-Lease a Bike viel dit jaar zwaar en liep daarbij stevige blessures op. Wout van Aert zelfs twee keer met zijn val in Dwars door Vlaanderen en in de Vuelta zag hij een groot deel van zijn jaar in rook opgaan.

Ook Jonas Vingegaard ging zwaar tegen de grond in de Ronde van het Baskenland. De Deen moest lang revalideren, maar haalde wel de start van de Tour. Daar moest Vingegaard wel zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar.

Bij Visma-Lease a Bike willen ze die vele valpartijen in 2025 proberen te vermijden. "We kijken kritisch naar onszelf en hebben evaluatiedagen gehad in oktober", stelt ploegleider Arthur van Dongen in de podcast De Cross.

Van Dongen vreest voor Tour van 2025

"We kijken met een aantal mensen waarom wij vorig seizoen bij heel veel valpartijen betrokken waren. Dat wordt onderzocht. En dan gaan we kijken wat we ermee kunnen doen. Maar het is ook zo: als je als ploeg in de frontlinie rijdt, zijn de risico’s groter."

"Als je ziet hoe Jonas Vingegaard door de Tour is gemanoeuvreerd, hij is weinig tegengekomen. Dat lag ook deels aan het etappeschema, wat heel lastig was aan het begin", gaat Van Dongen verder.

De ploegleider is dan ook bang voor de Tour van 2025, die van start gaat in Lille met enkele etappes voor de sprinters. "Ik ben bang dat renners voor het klassement worden uitgeschakeld door valpartijen."