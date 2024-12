🎥 Niet voor watjes! Wout van Aert doet zware oefeningen om euvel eindelijk uit de wereld te helpen

Het is Wout van Aert menens om eindelijk van dat vervelende euvel af te geraken. Hij wil geen pijn meer hebben aan zijn knie.

Het is zijn rechterknie die het zwaar te verduren kreeg bij een valpartij in de Vuelta. Dat is inmiddels wel weer een hele tijd geleden. Van Aert heeft al veel progressie geboekt tijdens zijn herstelperiode, maar ervaart nog last bij het lopen. Daardoor heeft de bekendmaking van het veldritprogramma van Van Aert tot vandaag op zich laten wachten.

Het is sowieso een probleem dat opgelost dient te worden, of dat nu in functie van het veld of de weg is. Wout van Aert is ook bereid om hiertoe alle nodige inspanningen te leveren. Dat blijkt uit de Instagram Stories van Van Aert. De renner van Visma-Lease a Bike deelt op sociale media een filmpje van zijn kinesist Thijs Hertsens.

Van Aert oefent met weerstandsband

Op de beelden is te zien hoe Wout van Aert met zijn linkervoet op een balance pad staat en zijn linkerknie zwaar belast wordt met een weerstandsband, terwijl hij zijn rechterknie naar omhoog beweegt. Dit soort oefeningen moeten hem helpen om de impact van inspanningen tijdens de wedstrijden mooi te verdelen tussen de beide knieën.

Aangezien hij op zijn rechterknie gevallen is, is een deel van het plan mogelijk om tijdelijk de linkerknie een grotere impact te laten opvangen. We duimen alvast voor Van Aert dat het geleverde werk bij de kinesist in Herentals zijn vruchten afwerpt. Daar hopen ook alle veldritliefhebbers op, zodat hij zich nu wel aan zijn veldritplannen kan houden.

Van Aert moet volledig fit zijn bij terugkeer

Het voornaamste blijft natuurlijk wel dat Wout van Aert volledig fit is op het moment dat hij de competitie beslist te hervatten. Dat moet dus gebeuren op 23 december in Mol.