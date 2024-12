Herygers helemaal niet negatief en gaat zelfs uit zijn dak na nieuws over Wout van Aert: "Hier zou ik eentje op willen drinken"

Het grote nieuws van Wout van Aert heeft ook Paul Herygers bereikt. Die is helemaal niet negatief of teleurgesteld. Dat Van Aert toch nog zes crossen wil rijden, is voor Herygers reden tot feesten.

Hoe moeten we die aankondiging van Van Aert nu bekijken? Uiteraard zijn we blij om hem er binnenkort weer bij te hebben in het veld. Anderzijds kiest hij wel voor veruit zijn kortste programma ooit. "Hier moeten we ons gelukkig mee prijzen", zegt Herygers bij Sporza. "Dit is een mooi programma. Deze zes crossen zijn voor vele mensen een opluchting en verademing."

De co-commentator bekijkt het dus langs de positieve kant. "Wout had ook voor de helft kunnen kiezen, hé. Bovendien kiest Wout voor enkele wedstrijden dicht bij huis en klassiekers in de periode van de ambiance." Dat moet dus leuk worden voor zowel Van Aert als de fans. "Ik drink niet, maar hier zou ik toch eentje op willen nuttigen."

Programma Van Aert goed uitgedacht

Herygers vindt alles goed uitgedacht. "Dit programma is hem op het lijf geschreven. Mol? Uiteraard zal Wout nog niet topfit aan de start staan, maar da's dik oké voor hem. Loenhout kan in zijn voordeel uitdraaien en ook in een zware cross als Gullegem zal hij thuis zijn. Ook in Dendermonde heeft Wout iedereen al eens een lesje geleerd. In Benidorm staat hij altijd relaxed en gemotiveerd aan de start."

Dan rest enkel nog Maasmechelen, met weinig risico op een gevaarlijk incident. "Het zijn allemaal Van Aert-crossen. Er is geen enkele veldrit bij waar hij niks te zoeken heeft of zich niet zal amuseren. We staan er soms te weinig bij stil van waar hij komt na die blessures. Chapeau dat Wout dit na al die ellende nog wil doen voor het veldrijden."

Van Aert zal wel eens voluit gaan

Van Aert verklaart dat hij dit doet uit pure liefde voor de sport. Lees: zonder veel ambities. "Wout kennende zal hij er toch 1 of 2 crossen uitkiezen waar weinig liefde mee gemoeid zal zijn. Op een bepaald moment gaat hij sowieso eens voluit gaan - ik kijk dan bijvoorbeeld naar Dendermonde, over een maandje. Maar laat Wout zich in de eerste plaats vooral amuseren."