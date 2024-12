OFFICIEEL: de schokkende overstap is dan toch een feit, wielerploeg strikt Tom Pidcock en verbaast de hele wereld

Tom Pidcock zorgt voor een schokkende overstap in wielerland. Zijn vertrek bij INEOS Grenadiers stond al vast. Zijn nieuwe ploeg is wel degelijk het bescheiden Q36.5 Pro Cycling Team.

Het gonsde al maanden van geruchten dat Pidcock mogelijk naar Q36.5. Aanvankelijk leek het ondenkbaar dat Pidcock INEOS - een team in verval maar toch nog altijd een ploeg met status in het wielrennen - zou ruilen voor Q36.5. Al hield zo'n overstap misschien wel meer steek dan op het eerste zicht leek, want zo zou Pidcock natuurlijk zijn carrière helemaal naar eigen zin kunnen invullen.

De Britse veelkunner verspreidt zijn aandacht over verschillende disciplines. Een definitieve breuk met INEOS Grenadiers leek onafwendbaar toen INEOS vlak voor de Ronde van Lombardije overging tot het deselecteren van zijn renner. Als hij van start was kunnen gaan, behoorde Pidcock tot de favorieten voor een podiumplaats in de Italiaanse klassieker.

Van INEOS naar Q36.5

INEOS leek in eerste instantie alsnog van plan om met Pidcock, die nog onder contract lag, verder te gaan. Tot hij zelf onlangs verklaarde dat een transfer naar Q36.5 nog altijd op tafel lag. En jawel, niet veel later kondigde INEOS dan toch het vertrek van Pidcock aan. Het was dan enkel nog wachten op een officiële aankondiging van Q36.5.

Die is er nu gekomen. Q36.5, een ploeg die niet actief is op WorldTour-niveau, verwelkomt Pidcock met open armen. "Dit is niet enkel het aantrekken van een andere trui, dit is de start van iets heel speciaal. De kans om te werken met een team dat groeiende is, is iets dat me motiveert. Ik kan niet wachten om te zien wat we samen zullen bereiken."

Pidcock bekijkt het als een groot avontuur

"Ik weet dat het een uitdaging zal zijn om te komen waar we willen komen, maar het is een avontuur", bekijkt Pidcock het positief. Hij heeft een contract getekend bij zijn nieuwe ploeg voor drie jaar.