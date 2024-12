Staat piepjonge opvolger van Jonas Vingegaard al klaar? "Daar overtrof hij iedereen"

Jonas Vingegaard is een van de uithangborden van het Deense wielrennen. Toch staan er al vervangers klaar om de Deen op te volgen.

Met twee eindzeges in de Tour in 2022 en 2023 en ook eindzeges in Tirreno-Adriatico (2024), de Dauphiné (2023), de Ronde van het Baskenland (2023) en de Ronde van Polen (2024) heeft Jonas Vingegaard al een stevig palmares.

Vingegaard is pas 27 jaar geworden en heeft dus nog heel wat mooie jaren voor zich liggen, maar toch klopt er alweer jong talent op de deur. Zo wordt de Deen Albert Withen Philipsen (18) in 2025 prof bij Lidl-Trek.

Withen Philipsen als opvolger van Vingegaard?

Bij de Duitse ploeg geloven ze hard in Philipsen, die net als Evenepoel de overstap maakt van de junioren naar de profs. "Hij is nu 18 jaar, in 2030 zal hij 24 zijn. Hij zal dan oud genoeg zijn om een leidende rol op te nemen", zegt ploegleider Sebastian Andersen in de podcast Bagerstop.

"Zijn lichaam is nog niet volledig ontwikkeld. Het kan dus dat het een ideaal scenario is. Als hij fysiek verandert en zijn lichaam wordt wat zwaarder, dan kan het beeld veranderen." Maar Philipsen liet al mooie dingen zien.

"Hij won de Ain Bugey Valromey Tour, wat lijkt op de Tour de France voor junioren. Daar overtrof hij zowat iedereen." Philipsen werd ook al wereldkampioen mountainbike bij de junioren, begin dit jaar werd hij vijfde op het WK veldrijden.