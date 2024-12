Wie kan Roger De Vlaeminck helpen? "Ze mogen hem gratis hebben"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Roger De Vlaeminck is er 77 en vergeet die leeftijd wel eens. Het brengt hem nu wel in een lastig parket.

Roger De Vlaeminck vertelde al dat zijn vriendin die 50 is hem jong houdt. Zijn net gekochte hond Tommy is echter een brug te ver voor de wielerlegende.

“Ik heb mij twee weken geleden een Mechelse herder gekocht. Tommy heet hij. Ik vind dat nu zelf een rare naam voor een hond, maar het stond zo op de papieren”, vertelt De Vlaeminck aan Het Nieuwsblad.

“Ik heb er vijfhonderd euro voor betaald, maar ik moet hem alweer wegdoen. Het is een prachtige, doodbrave hond, maar hij is voor mij veel te levendig. Ik had mij een schoon paar sletsen gekocht maar die heeft hij ondertussen kapotgebeten.”

Op zijn leeftijd lukt het duidelijk niet meer om het beestje te geven wat het echt nodig heeft. En daarom moet De Vlaeminck wel een drastische beslissing nemen.

“Als ik in de zetel zit pakt hij mijn kous af. Dan moet ik hem lokken met een stukje worst om die kous weer af te pakken. Dat gaat allemaal niet. Ik moet een hond hebben die aan mijn voeten ligt. Dus als je iemand kent die wel een jonge hond wil, laat maar weten. Ze mogen hem gratis hebben.”