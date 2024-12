📷 Sven Nys en Lidl-Trek krijgen stevige opsteker van topper: "Super blij!"

Sven Nys baalde om de financiƫle kater van de afgelasting van de Wereldbeker in Sardiniƫ. Er was echter wel goed nieuws van de Nederlandse Shirin van Anrooij.

De Nederlandse Shirin van Anrooij (22) zal wellicht het hele veldritseizoen missen door een operatie aan een vernauwde bekkenslagader. Maar zes weken na haar operatie zat Van Anrooij wel opnieuw op de fiets.

"We zijn nu zes weken na de operatie en ik ben superblij dat ik weer buiten op mijn fiets kan zitten, voor de eerste keer!!", schreef Van Anrooij op haar sociale media. De Nederlandse is al in Spanje bij haar ploeg Lidl-Trek.

Van Anrooij geeft voorkeur aan de weg

"Ik kijk uit naar de aankomende dagen met Lidl-Trek hier in Spanje", schreef Van Anrooij nog. Over haar programma of een mogelijke terugkeer in het veld is nog niets duidelijk. Van Anrooij geeft de voorkeur aan haar herstel.

Toen de Nederlandse begin november onder het mes ging, sprak Van Anrooij zelf over een terugkeer in maart of april. Een deel van het voorjaar zal Van Anrooij dus wellicht ook nog moeten missen.

Dit jaar was Van Anrooij goed voor heel wat ereplaatsen in het voorjaar. Ze werd vierde in de Omloop Het Nieuwsblad, vijfde in de Strade Bianche, tweede in Dwars door Vlaanderen, derde in de Ronde van Vlaanderen en vijfde in de Brabantse Pijl.