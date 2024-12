Ex-ploegmaat over Vingegaard en Van Aert: "Zo gedragen ze zich"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma-Lease a Bike ziet er opnieuw anders uit in 2025. Onder meer de Noor Johannes Staune-Mittet trekt de deur achter zich dicht bij de Nederlandse ploeg.

Johannes Staune-Mittet (22) trekt na vier jaar de deur achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike. De Noor had nog een contract bij de Nederlandse ploeg, maar besloot toch om te vertrekken naar Decathlon-AG2R.

Daar wil Staune-Mittet iets meer zijn eigen kans gaan. "Bij Visma-Lease a Bike zag het ernaar uit dat ik ook de komende twee jaar geen grote ronde zou kunnen rijden, wat de keuze voor mij makkelijker maakte", zegt Staune-Mittet bij In de Leiderstrui.

Staune-Mittet over Vingegaard en Van Aert

Staune-Mittet laat wel wat vrienden achter bij Visma-Lease a Bike. Maar de Noor is ook blij dat hij de voorbije jaren kon samenwerken met sterren zoals Wout van Aert en Jonas Vingegaard. En daar kon hij ook wel van opsteken.

"Ik hoop dat ik er sterker door ben geworden", stelt Staune-Mittet. "Maar ook zij zijn maar normale mensen. En zo gedragen ze zich ook, dus gek genoeg is het niet echt speciaal. De sterkste renners zijn op een bepaalde manier zelfs de meest warme personen."

Dat Staune-Mittet, als jonge renner die nog weinig bewezen heeft, dat zegt over Van Aert en Vingegaard, bewijst ook dat de kopmannen iedereen gelijk behandelen. Of ze nu veel of weinig bewezen hebben bij de ploeg.