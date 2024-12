Sven Vanthourenhout neemt het op voor Evenepoel en vergeet straffe stoot nooit: "Hij heeft een goed hart, dat voelde je"

Sven Vanthourenhout kent Remco Evenepoel nu toch al heel wat jaren. De ex-bondscoach leerde Remco kennen rond 2018. In dat jaar pakte Evenepoel op het EK bij de junioren uit met op papier één van zijn strafste stoten ooit.

Sven Vanthourenhout was toen al wel betrokken bij de federatie als toekomstig bondscoach van de jeugdcategorieën. Carlo Bomans was op dat moment bondscoach bij de junioren. "Ik ga dat echt nooit vergeten", neemt Vanthourenhout ons in Stamcafé Koers, de podcast van Het Nieuwsblad, terug mee naar het EK van 2018. "Ik had al heel veel van Remco gehoord. Ik wist dat hij één van de favorieten was."

Het ontbrak hem ook op die leeftijd niet aan bravoure. "Hij had op voorhand gezegd dat hij zou aanvallen in de eerste ronde. Ik ging samen met Massimo Van Lancker van de federatie op een klim staan. Bij de eerste passage kwam Remco samen met Carlos Rodriguez door en hadden ze een voorsprong van 200-300 meter op een lintvormig peloton. Ik dacht: dat is toch wel héél vroeg aanvallen in een koers van 130 kilometer."

Evenepoel reed op EK 2018 tien minuten weg

Evenepoel zou ook Rodriguez achter laten en stelselmatig zijn bonus uitbouwen. "In de volgende ronde kwam Remco alleen door, met een minuut voorsprong. De ronde daarna had hij een voorsprong van twee minuten. Uiteindelijk heeft hij die wedstrijd volmaakt als winnaar, met een voorsprong van tien minuten op de tweede, Carlos Rodriguez, ook geen pannenkoek."

Remco had toen ook al wel een bepaalde persoonlijkheid. "Hij was aanwezig en dat was hij in de jaren daarna ook nog wel. Hij nam het woord, hij was veel mondiger dan de rest van zijn kompanen. Dat kon hij wel reeds als de beste. Vanaf dag 1 bleef Remco je wel bij. Daar kon je niet naast kijken. Het was ook al iemand met een verhaal. Het was niet iemand die opgegroeid was in een standaard koersgezin."

Remco Evenepoel een goed persoon

Zijn mondigheid moet wel niet vertaald worden naar een negatieve perceptie. "Hij heeft een goed hart, dat voelde je gewoon", benadrukt Vanthourenhout. "Je zag, ook aan de manier waarop hij zich gedroeg naar zijn teamgenoten toe, dat hij een goed persoon is."