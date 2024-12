Analist ziet grote gelijkenis tussen Eli Iserbyt en... Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel en Eli Iserbyt. Het zijn niet meteen twee namen van renners die je meteen naast elkaar zal leggen.

Remco Evenepoel is één van de toprenners op de weg. Eli Iserbyt doet het dan weer heel erg goed in het veld. Voor Maarten Vangramberen hebben de twee heel wat gelijkenissen.

Zo is hij heel erg positief over de manier van werken van Iserbyt. “Hij neemt altijd zijn verantwoordelijkheid”, klinkt het in Dag Allemaal. “Hij antwoordt op alle vragen en neemt geen blad voor de mond. Hij zegt de dingen zoals ze zijn, dat getuigt van veel persoonlijkheid en zeker niet van arrogantie.”

Ook Paul Herygers vindt dat er wel aardig wat gelijkenis is tussen de twee. “Remco kreeg in het begin veel kritiek op zijn uitspraken en manier van doen. Maar nu hij overal wint, worden die vaak met de mantel der liefde bedekt.”

Hetzelfde geldt stilaan voor Eli Iserbyt. “Het is ook niet omdat renners een sterke persoonlijkheid hebben, dat ze arrogant zijn. Mannen die durven te zeggen waar het op staat, hebben zelfs een streepje voor bij mij.”

Eli Iserbyt is net als Remco Evenepoel een heel pientere gast. “Hij is een van de intelligentste veldrijders. Eli is een zeer geslepen coureur, hij weet heel goed waar hij mee bezig is.”