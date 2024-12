Bart Wellens ziet dat de trein vertrokken is: "Zij gaan de koersen bepalen"

Door het stormweer in Sardinië was er een zondag zonder Wereldbeker veldrijden. Zondag staat met Namen opnieuw een klassieker op het programma en Bart Wellens noemt nu al zijn favorieten.

Tot en met het WK veldrijden op 2 februari is er elke zondag een manche van de Wereldbeker veldrijden. Dat was afgelopen zondag dus niet het geval, want door bijzonder hevige wind werd de manche in Sardinië afgelast.

Een streep door de rekening van heel wat crossers, die speciaal naar het Italiaanse eiland waren afgezakt. Velen zetten nu hun stage verder in Spanje, om dit weekend dan weer twee keer in België te crossen.

Wellens ziet Iserbyt en Vanthourenhout als favoriet in Namen

Zaterdag staat de X2O Trofee in Herentals op het programma, zondag trekken de crossers naar Namen voor een nieuwe manche van de Wereldbeker. Een cross die vooral bekend staat van zijn schuine kant.

Bart Wellens kijkt vooral naar de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, als de te kloppen mannen in Namen. "Hun trein is vertrokken, zij gaan de koersen bepalen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Iserbyt verloste zichzelf in Kortrijk en Antwerpen met twee zeges op rij, Vanthourenhout won in Dublin. Vanthourenhout won in 2021 de Wereldbeker in Namen, in 2022 het EK. Iserbyt stond bij de profs nog nooit op het podium in Namen.