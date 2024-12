De gevolgen van de nieuwe blessures voor Remco Evenepoel: "Die kans is groot"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na zijn valpartij op training en de blessures die hij daaraan overhield moet Remco Evenepoel zijn planning voor 2025 opnieuw maken. Er wordt onder meer naar de Waalse klassiekers gekeken.

Een week geleden viel Remco Evenepoel zwaar op training nadat hij een openzwaaiend portier niet meer kon ontwijken. Het verdict was zwaar met een ontwricht sleutelbeen, twee gekneusde longen en breuken in zijn hand, rib en schouderblad.

Over zijn herstel is voor ploegleider Klaas Lodewyck moeilijk om uitspraken te doen. Hij wil dan ook geen uitspraken doen over een specifieke datum van een rentree. Pas half januari zal duidelijk worden hoe ver Evenepoel zal staan.

Haalt Evenepoel de Waalse klassiekers?

"De kans is wel groot dat we anderhalve maand al zeker zullen moeten overslaan en zijn seizoensstart dusdanig ook op te schuiven", zegt Lodewyck bij Sporza. Evenepoel zou normaal begin maart aan zijn seizoen beginnen in de Faun-Ardèche Classic (1 maart).

"We kijken uit naar wat er nog allemaal mogelijk is richting de Waalse klassiekers", stelt Lodewyck nog. Evenepoel stelde al dat hij Luik-Bastenaken-Luik (27 april) nooit zal laten vallen als hij er aan de start kan staan.

Maar eerst dus goed herstellen. "Hij heeft nu de ruimte om te denken over zijn grote doelen en wat we ervoor zullen moeten doen. Als ploeg kunnen we nu mooi de puzzel voor hem leggen", besluit Lodewyck nog.