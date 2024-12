Ploegleider Lodewyck onthult: de emotionele reactie van Remco Evenepoel na zijn val

Soudal Quick-Step werkt zijn eerste ploegstage af in Spanje, maar grote afwezige is natuurlijk Remco Evenepoel. Ploegleider Klaas Lodewyck komt met een update over de olympische kampioen.

Een week geleden liep het stevig fout voor Remco Evenepoel op training. De olympische kampioen liep onder meer breuk op aan zijn hand, rib en schouderblad, een ontwricht sleutelbeen en kneuzingen aan beide longen op.

Hoe is het nu met Evenepoel, een week later? "Laat ons zeggen dat het naar omstandigheden zo goed mogelijk gaat. Af en toe heeft hij wel eens een slechte gedachte, wat begrijpelijk is", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij Sporza.

Lodewyck is de vaste ploegleider van Evenepoel en heeft dagelijks contact met hem. Lodewyck was als een van de eersten op de hoogte van de val van Evenepoel. "Het eerste dat hij mij liet weten, was: 'F*ck'. Dan weet je al hoe laat het is."

Alweer revalideren voor Evenepoel

Het zal nu aan Soudal Quick-Step zijn om Evenepoel zo goed mogelijk te ondersteunen, want het is niet de eerste keer dat hij zwaar valt. Op zijn 24ste is het voor Evenepoel al zijn derde stevige revalidatie na een val.

"Ook Remco had het over wéér een tegenslag, want zoiets is niet eindeloos. Maar goed, hij moet nu even niet aan de koers denken en deze periode zien als een extra lange winter. Hoe moeilijk dat ook zal zijn voor hem", stelt Lodewyck nog.