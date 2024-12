Dit is wel heel vreemd: al meer dan 10 maand geen veldrit meer gereden en toch doet Mathieu van der Poel goede zaken

Het is al meer dan tien maanden geleden dat we Mathieu van der Poel nog eens in een veldrit aan het werk zagen. Toch is het voor hem mogelijk om momenteel al goede zaken te doen in deze discipline.

Die lange afwezigheid is ook wel logisch, in die zin dat veldrijden een wintersport is. De laatste veldrit van Mathieu van der Poel dateert van 4 februari 2024. Op die dag werd hij in het Tsjechische Tabor opnieuw wereldkampioen veldrijden en rekende hij af met onder andere Joris Nieuwenhuis en Michael Vanthourenhout. Het vorige veldritseizoen liep toen ook op zijn einde.

Geen wonder dus dat we hem daarna niet snel meer zagen crossen. In de eerste maanden van het nieuwe crossseizoen heeft hij zich ook nog niet laten zien in het veld. De algemene verwachting is dat hij zich wel aan een beperkt veldritprogramma zal wagen deze winter, maar het is nog steeds wachten op een officiële aankondiging hieromtrent.

Van der Poel wint plaats zonder te crossen

In afwachting hiervan heeft Van der Poel wel ... plaatswinst geboekt op de veldritrangschikking van de UCI. Van der Poel staat nog altijd zijn mannetje in de hogere regionen van deze ranking, omdat hij als wereldkampioen een bepaald aantal punten heeft en vorige seizoenen ook al koos voor een beperkt programma. Hij kan in deze periode van het jaar dus nog niet veel punten verliezen.

Hij is nu zelfs weer over Michael Vanthourenhout gesprongen, door de afgelasting van de Wereldbekercross. Vanthourenhout zakt met zijn 1958 punten van de tweede naar de derde plaats op de rangschikking. Mathieu van der Poel maakt de omgekeerde beweging en heeft 1990 punten. Eli Iserbyt is de leider op de UCI-ranking met 2227 punten.

Van Aert geen factor op UCI-ranking

Wout van Aert, die andere afwezige, speelt een veel minder grote rol dan Van der Poel op deze rangschikking. Van Aert is pas veertiende met 840 punten.