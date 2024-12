Eddy Merckx schrikt stevig daags na zijn heupoperatie: "Uitzonderlijk"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eddy Merckx (79) heeft het ziekenhuis van Herentals mogen verlaten na zijn succesvolle heupoperatie. Merckx wil ook snel weer op de fiets zitten.

Na zijn valpartij, waarbij Merckx zijn wiel weg schoof op een overweg, heeft de vijfvoudige Tourwinnaar een kunstheup gekregen. Hij kreeg een totale heupprothese, waarbij een spiersparende techniek is gebruikt tijdens de operatie.

Daardoor kan Merckx een dag na zijn operatie alweer stappen. "Dat is uitzonderlijk", zei Merckx zelf met een brede glimlach bij Het Nieuwsblad. Al is het voor Merckx wel nog wat wennen om nu te stappen.

Merckx wil opnieuw fietsen

Over zo'n zes maanden zou Merckx niets meer mogen voelen van zijn operatie. En fietsen is een uitstekende manier om te revalideren nadat er een kunstheup is geplaatst. Al zal dat niet voor de eerste weken zijn.

"Ik hoop dat jullie mij snel terugzien op de fiets. Fietsen is mijn leven en ik blijf het graag doen. Waarom zou ik er dan mee ophouden?", stelt Merckx nog. Als Merckx nog wil fietsen, zou hij dat dan in december niet beter op rollen doen?

Merckx heeft rollen, maar zegt dat het niet aan het regenen was toen hij maandag ging fietsen. "Het was wel overal vochtig en daarom ben ik weggeschoven." Een ongelukkige val dus, maar wel met wat gevolgen.