Eddy Merckx zweert na valpartij dat hij één ding absoluut niet gaat doen als hij ziekenhuis mag verlaten: "In geen geval"

Eddy Merckx krijg je zomaar niet klein. Hij staat nog niet rechtop na zijn valpartij, maar heel lang zal dat nu ook weer niet duren.

Normaal zou hij weldra alweer moeten kunnen stappen, op krukken weliswaar. In het ziekenhuis van Herentals is bij hem een kunstheup geplaatst. Na de eerste reactie van Merckx na zijn operatie heeft hij inmiddels ook VTM Nieuws te woord gestaan. De Belgische wielerlegende kwam nog eens terug op het moment van zijn jammerlijke valpartij.

"Mijn achterwiel gleed weg op de treinsporen in Hombeek en ik kon niet meer rechtblijven. Ik heb eerst naar mijn vrouw gebeld, maar op de lange duur hebben de mensen rondom mij gebeld om een ambulance." Merckx kon dus onmiddellijk rekenen op bijstand van personen die zich om hem bekommerden. Altijd belangrijk na zo'n valpartij."

Merckx vraagt zelf om overplaatsing naar Herentals

Van daar ging het dus naar het hospitaal. "Ik heb in het ziekenhuis in Mechelen gevraagd om naar Herentals te mogen gaan." Merckx weet als geen ander dat in Herentals de beste zorgen toegediend kunnen worden. Dat is waar zowat de hele Belgische wielerwereld terechtkomt voor een operatie, bij chirurgen met een uitstekende reputatie.

Merckx voelde zich toch al enigszins beter dan vlak na zijn val. "Ik heb al minder pijn." Dat is al een belangrijke verbetering. De Kannibaal probeert er de moed in te houden en is er zijn humor nog zeker niet bij verloren. "De volgende keer rijd ik met twee zijwieltjes achteraan" lacht hij. Hij zweert dat hij op zijn 79ste nog niet van plan is om te stoppen met fietsen. "Neen, in geen geval."

De fiets in de buik van Eddy Merckx

Hij weet hierover nog het volgende te zeggen: "Ik ben geboren met een fiets in mijn buik en ik zal sterven met een fiets in mijn buik".