Veel geluk gehad: Eddy Merckx reageert voor het eerst na horrorcrash met fiets: "Stel je dat voor..."

Eddy Merckx is vanochtend geopereerd na zijn val maandag. Hij ging onderuit met de fiets op een spooroverweg.

De vijfvoudige Tourwinnaar kwam maandag ten val toen hij met de fiets een spooroverweg overstak. Hij kreeg dinsdagmorgen een kunstheup.

“Ik ben net op de kamer”, aldus Eddy Merckx wanneer Het Nieuwsblad hem opbelt. “De operatie is net afgelopen, ik ga een yoghurt eten. Het is wachten op de dokter om te weten of alles goed verlopen is, maar ik denk het wel.”

Merckx deed nog eens het verhaal van zijn ongeval over. “Ik reed niet snel, het was glad. En plots ben ik aan de spoorwegovergang gevallen. Ik weet niet goed hoe het gebeurd is, maar ineens lag ik op de grond. Zo stom.”

Hij viel pal op zijn rechterheup. Merckx voelde direct dat er iets gebroken was. “Ik heb veel pijn, verdikke, maar tegelijk besef ik dat ik veel geluk gehad heb”, vervolgt De Kannibaal.

“De slagboom was niet dicht, er kwam geen trein aan. Dat had slechter kunnen aflopen, want ik heb er wel even gelegen, tot omstaanders me zijn komen helpen. Ik was niet op een-twee-drie recht.”