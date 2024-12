Lefevere zegt voor het eerst in de media waar het op staat over zijn afscheid, geldschieter helder over toekomst zonder 'boegbeeld'

Patrick Lefevere heeft voor het eerst in de media gereageerd op zijn afscheid als CEO van Soudal Quick-Step. Belangrijk voor hem is natuurlijk dat geldschieter Zdenek Bakala de nodige middelen blijft voorzien voor de ploeg en dat zal ook gebeuren.

Lefevere had in het persbericht van Soudal Quick-Step al enige toelichting gegeven, maar heeft nu ook tijdens een online persmoment met de media gepraat. "In januari word ik 70 en zal er een lang verhaal achter mij liggen. Ik voel dat het tijd is om te stoppen", beargumenteert hij zijn beslissing. "Ik heb genoeg gedaan, voor mezelf en voor het team. Na 45 jaar in het wielrennen is het mooi geweest."

De investeerder en de oprichter van de wielerploeg zitten op dezelfde lijn. "Bakala en ik hebben enkele weken geleden samen deze beslissing genomen. We zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan." Lefevere heeft de structuur van zijn team in de loop der jaren ook zien veranderen. "De ploeg is goed uitgebouwd en is misschien wat groot geworden voor mij alleen."

Sponsors vinden was vaak moeilijk voor Lefevere

Na die vele jaren in de koers zal hij de sport ongetwijfeld missen, maar zijn er ook zaken die hij zeker niet zal missen? "Ik haatte het vliegen en de zoektocht naar sponsors verliep ook altijd moeizaam. Soms hadden we maar voor één jaar zekerheid, dat is nu niet het geval." Lefevere erkent ook dat hij wel wat gezonder zou kunnen leven. "Ik heb een bepaalde levensstijl. Ik ga nu misschien wel een beetje gas terugnemen."

In dat eerdere persbericht had Zdenek Bakala zich ook al lovend uitgelaten over Lefevere. "Patrick heeft vaak gesproken over het harde werk van zijn medewerkers en de renners, maar dat wordt gestimuleerd door het boegbeeld aan de top en we moeten niet onderschatten hoe Patrick een cultuur heeft opgebouwd waarin die renners en medewerkers kunnen gedijen."

Toekomst Soudal Quick-Step is verzekerd

Bakala heeft Lefevere dus beloofd dat hij garant zal staan voor de continuïteit bij Soudal Quick-Step. "Met deze overgang toon ik mijn toewijding aan de toekomst van de ploeg op de lange termijn en het verzekeren van een mooie toekomst voor Soudal Quick-Step."