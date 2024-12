Patrick Lefevere onthult wat hij zeker niet zal doen na zijn afscheid: "Dat is mijn stijl niet"

Patrick Lefevere (69) kondigde dinsdagavond zijn afscheid aan als CEO van Soudal Quick-Step. Hij zal nog wel betrokken blijven bij de ploeg, maar niet meer zo actief als nu.

Patrick Lefevere stond meer dan 20 jaar aan het hoofd van Soudal Quick-Step, hij draait inmiddels al 45 jaar mee in het wielrennen. Net voor zijn 70ste verjaardag geeft Lefevere nu het stokje door aan Jurgen Foré.

Dat Lefevere nu beslist om te stoppen, is niet toevallig. Er is zijn leeftijd, maar de ploeg is ook in goede handen. Van eigenaar Bakala kreeg Lefevere de garantie dat hij opnieuw gaat investeren in de ploeg. De sponsors liggen ook vast tot eind 2026.

Lefevere neemt afstand van het wielrennen

Lefevere neemt niet helemaal afscheid van zijn ploeg, hij wordt erevoorzitter van de Raad van Bestuur van Soudal Quick-Step. Hij zal invloed blijven hebben, maar Lefevere zal wel wat meer afstand nemen van het wielrennen.

"Ik ga niet als een idioot naar iedereen staan zwaaien na de finish, dat zeker niet. Maar als iemand me uitnodigt en ik heb zin om te gaan, dan zal ik ook gaan", zei Lefevere woensdag op een persconferentie.

"Ik ga wel niet meer elke dag naar de service course gaan, om mensen te horen klagen en iedereen te vertellen dat ik het toch zoveel beter deed. Dat is mijn stijl niet. Ik zal zien en wat ik doe en wanneer ik het doe. Vanaf nu ben ik een vrij man."