Verbeterde conditie of niet, Wout van Aert zal stevig uit zijn pijp moeten komen: "Zonder complexen voor overwinning"

Wout van Aert moet zich geen illusies maken. Als hij opnieuw van de overwinning wil proeven in de veldrit in Benidorm, zal hij in januari in prima vorm moeten verkeren.

Wout van Aert heeft onlangs dus zijn programma met zes veldritten bekendgemaakt. Daar is ook de veldrit van Benidorm bij, die op 19 januari 2025 doorgaat. Van Aert waarschuwde dat hij in zijn eerste crossen nog geen topniveau zal halen, maar op trainingskamp met Visma-Lease a Bike zou zijn conditie wel moeten verbeteren. En wat is zijn eerste cross na die stage? Jawel, die van Benidorm.

Hij zal in de populaire badplaats zijn titel verdedigen, want Van Aert won er in januari 2024. Hij hoeft niet zomaar uit te gaan van een herhaling van dat scenario. Op de voorstelling van de volgende editie is met Felipe Orts een andere veldrijder aan het woord gekomen. "Ik zeg het zonder complexen, ik ga vechten voor de overwinning. Ik kan de stapel ereplaatsen bijna niet meer bijhouden, ik ga dus voor de overwinning."

Sterk seizoen van Felipe Orts

Orts is aan een opvallend goed seizoen bezig: in vijf van zijn laatste zeven crossen haalde hij het podium. "Elk jaar heb ik vooruitgang geboekt, gevochten voor podiumplaatsen. Ik werk hard om de topposities te bereiken." Over de omloop in Benidorm voor de editie van 2025 zegt hij dan ook het volgende: "Hoe moeilijker, hoe beter. Want ik ben in spectaculaire vorm".

De Spanjaard zal er koersen voor eigen volk en dat doet hem dromen. "In Benidorm is alles in mijn voordeel. Koersen in Benidorm is super bijzonder. Want je hier beleeft, kun je op weinig plekken ervaren. De steun van de fans kan me dat duwtje in de rug geven om voor het podium te vechten." Van Aert en alle anderen die daar aan de start komen zijn gewaarschuwd.

Orts een gelukkig man bij het Belgische Ridley

Orts is de man waar ze bij Ridley op rekenen, want Nieuwenhuis heeft dit seizoen nog niet kunnen crossen. " Helaas is mijn teamgenoot geblesseerd geraakt en is alle verantwoordelijkheid op mijn schouders gevallen, maar ik maak de verwachtingen waar en we zijn allemaal blij. Het is in ieder geval een geruststelling om voor een Belgisch team te koersen, omdat alles toegankelijker is."