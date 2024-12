🎥 Van alle markten thuis: Van der Poel legt vriend het zwijgen op met straffe stoot

Mathieu van der Poel lijkt nog niet aan het veldrijden te denken. De Nederlander amuseert zich kostelijk in Spanje en toont nog maar eens dat hij meer kan dan alleen koersen.

Het is bijna half december, maar officieel is er nog altijd geen nieuws over de kalender van Mathieu van der Poel in het veld. Er zijn wel geruchten, onder meer dat hij zou starten in Loenhout, maar een programma is er nog niet.

Ploegmanager Christoph Roodhooft beloofde op 24 november snel duidelijkheid over het programma van Van der Poel, maar dat is er zo'n drie weken later dus nog altijd niet. Het blijft voorlopig dus wachten op nieuws.

Van der Poel toont zijn skills in basketbal

Van der Poel zelf lijkt er zich niet al te veel van aan te trekken. De wereldkampioen zit in Spanje met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck en woensdag nam Van der Poel nog deel aan een indooractiviteit van Zwift.

In die ruimte stond ook een basketbalring en Van der Poel kon het niet laten om eens een bal door de ring te gooien. De wereldkampioen veldrijden en gravel faalde niet en ging meteen naar zijn trainingsmakker Freddy Ovett.

"Het lijkt erop dat Mathieu ook erg goed is in basketbal en dat wil hij Freddy laten weten", schreef de aanwezige ex-renner Matt Stephens op zijn sociale media. Welke sport het ook is, Van der Poel lijkt er aanleg voor te hebben.