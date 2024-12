Florian Vermeersch houdt zich niet in over Lotto-Dstny: "Vind het jammer"

Na zeven jaar bij de Lotto-ploeg rijdt Florian Vermeersch de komende twee jaar voor UAE Team Emirates. Toch verliet hij de Lotto-ploeg met pijn in het hart.

Florian Vermeersch (25) brak snel door bij Lotto Dstny met een tweede plaats in Parijs-Roubaix in 2021. In 2022 boekte Vermeersch zijn enige zege in de Antwerp Port Epic, in oktober werd hij nog tweede op het WK gravel.

Deze zomer besliste Vermeersch echter om Lotto te verlaten en voor een avontuur bij UAE Team Emirates te kiezen. Toch was de Lotto-ploeg verlaten een keuze met pijn in het hart voor Vermeersch.

Vermeersch over vertrek bij Lotto Dstny

"Ik vond het jammer dat ze me geen voorstel hebben gedaan om langer bij de ploeg te blijven", zegt Vermeersch bij Sporza. Maar hij begrijpt wel dat het om business gaat en draait om budgetten bij Lotto.

"Dus ik mag het niet persoonlijk nemen. Maar ik mag het wel nog altijd spijtig vinden dat het zo gelopen is", zegt Vermeersch nog. Maar het motiveert hem wel extra om zich volgend jaar bij UAE Team Emirates.

Vermeersch voelt geen rancune tegenover de Lotto-ploeg, maar wil sportief wel bewijzen dat hij het in zich heeft om een grote klassieker of overwinning binnen te halen. Al zal dat niet makkelijk worden in een ploeg met Tadej Pogacar.