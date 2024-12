Remco Evenepoel baalt als een stekker: "Waren grote doelen dit voorjaar"

Remco Evenepoel moet door zijn blessures de start van het seizoen missen. En dus moet hij ook enkele doelen schrappen.

Net als in 2020 moet Remco Evenepoel revalideren tijdens de wintermaanden. Toen was dat na zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije, nu na zijn ongeval op training. Maar dat heeft impact op het seizoen van Evenepoel.

Evenepoel zou normaal gezien zijn seizoen aftrappen op 1 maart in de Faun-Ardèche Classic en de Faun Drôme Classic op 2 maart. Nu zal Evenepoel wellicht pas op 1 februari opnieuw buiten kunnen fietsen, waarna hij nog zijn vorm moet opbouwen.

Geen Parijs-Nice of Ronde van Catalonië voor Evenepoel

En daardoor zal Evenepoel nog andere doelen moeten missen. "Ik ga jammer genoeg al zeker wedstrijden als Parijs-Nice (9 tot 16 maart) of de Ronde van Catalonië (24 tot 30 maart) moeten overslaan", zegt Evenepoel bij Sporza.

"Dat waren nochtans grote doelen voor mij." Dit jaar werd Evenepoel nog tweede in Parijs-Nice, na Matteo Jorgenson. Evenepoel wil namelijk ook werken aan zijn palmares, want in rittenkoersen in de WorldTour oogt het nog mager.

Evenepoel won de UAE Tour in 2023 en de Ronde van Polen in 2020, met ook nog de Vuelta in 2022. Daarnaast heeft Evenepoel ook nog negen eindzeges in 2.Pro rittenkoersen, het niveau net onder de WorldTour.