Belgische tricolore Sanne Cant neemt in stijl en met emotie afscheid van thuispubliek, andere trui heerst al helemaal

Een heel mooi moment voor Sanne Cant. De Belgische kampioene heeft voor het laatst in 'haar' Herentals gereden en leverde nog een keer een sterke prestatie af. Cant eindigde als vijfde, de winst was voor Van Empel.

Van Empel, Alvarado, Worst en Brand maakten van bij het begin van de vrouwencross dat de eerste vier plaatsen voor Nederlandse rensters weggelegd zouden zijn. Alvarado ging wel de mist in door bij een fietswissel eerst te vallen en daarna naast haar zadel te springen. Een opmerkelijk moment, waardoor ze op achtervolgen aangewezen was.

Foutloos blijven was geen sinecure. Dat toonde ook Lucinda Brand. Van Empel maakte er gebruik van om er vandoor te gaan en zou niemand nog terugzien. Worst leek een tijdje in polepositie voor de tweede plaats te liggen, maar had dan toch te vroeg haar krachten verspeeld. Achter winnares Van Empel stelde Brand haar tweede plek veilig in een sprintje met Alvarado. Worst werd vierde, Cant vijfde.

Van Empel van de weg weer naar de cross

Van Empel heeft net een stage op de weg achter de rug. Dat verhinderde haar niet om te winnen in Herentals. "Technisch is het op een crossfiets wat anders dan op een wegfiets, ik ben heel blij hoe het gegaan is. Het was zaak om heel de wedstrijd druk te blijven zetten. Het was niet in het voordeel dat er een mikpunt was om naar toe te rijden."

Van Empel maakte het verschil door minder fouten te maken en vond het 'super' om in Herentals te winnen. Wie ook zeker tevreden was met haar uitslag, was Sanne Cant. Zij bleek aan de aankomst toch wel aangedaan van het feit dat het haar laatste cross was in Herentals. Ze zwaaide zichtbaar met enige emotie naar het publiek en toonde een hartje aan opgedaagde toeschouwers.

Huldiging voor Sanne Cant

Na afloop van de cross werd Cant ook meer dan terecht gehuldigd op het podium. Mooi voor haar dat ze in Herentals kon afzwaaien met het tonen van een verbeterende vorm.