Remco Evenepoel moet plannen opbergen door blessures: "Niet realistisch"

Remco Evenepoel zal nog een hele tijd aan de kant staan, maar kan wellicht net op tijd weer in vorm zijn voor de heuvelklassiekers. Maar de Giro is wel onhaalbaar.

Als zijn revalidatie goed verloopt, dan zou Remco Evenepoel in januari opnieuw op de rollen kunnen rijden en in februari op de weg. In topvorm zijn voor de heuvelklassiekers zou normaal gezien geen probleem zijn.

De kans dat Evenepoel aan de start staat van Luik-Bastenaken-Luik op 27 april is dan ook relatief groot. De Giro (9 mei tot 1 juni) is echter een ander paar mouwen, stelt bewegingswetenschapper en wielercoach Jim van den Berg.

Geen Giro voor Evenepoel

"Idealiter doet Evenepoel in januari of februari al een lange hoogtestage", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Dat is door de blessures van Evenepoel echter onmogelijk. "Hoe ga je dan op tijd in vorm geraken voor de Giro?"

Volgens Van den Berg zal Evenepoel de periode van de Giro dan ook goed kunnen gebruiken om op hoogtestage als voorbereiding op de Tour. "De dubbel Giro-Tour is dan ook niet realistisch", is Van Den Berg duidelijk.

De voorbereiding die Evenepoel zal moeten doen richting Luik-Bastenaken-Luik zorgt er wel niet voor dat de Tour in het gedrang komt. "Al is z’n buffer voor tegenslagen, bijvoorbeeld ziekte, wel helemaal weg nu", stelt Van den Berg nog.