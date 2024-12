Aftellen naar zijn comeback in het veldrijden maar Mathieu van der Poel laat zich eerst nog op heel andere manier zien

Het is nog exact een week tot de comeback van Mathieu van der Poel. Het aftellen kan nu echt wel helemaal beginnen.

Nu Mathieu van der Poel zijn programma heeft aangekondigd, is het logisch dat veldritliefhebbers elke dag een streepje gaan zetten. Een dag voorbij is immers weer een dag dichter bij de rentrée van Van der Poel. Het wordt weer genieten om zijn technisch kunnen aan het werk te zien. Al laat Van der Poel de winterse omstandigheden nog even voor wat ze zijn.

Dat blijkt uit een filmpje op de Instagram Stories van Thomas Sneyers, de medewerker van Crelan-Corendon en Alpecin-Deceuninck. "Een lichtjes anders kantoor vandaag!" Dat schrijft hij bij een video in het gezelschap van Mathieu van der Poel op de golfbaan. Een verwijzing naar een gezegde dat al eens gebruikt wordt in het wielerjargon.

'Good day at the office' voor Van der Poel

In de sport wordt wel vaker gesproken van een 'good day at the office' of een 'bad day at the office', naargelang het een goede of slechte prestatie is van de atleet in kwestie. Bij iemand als Van der Poel komen die mindere prestaties wel minder vaak voor. Aan de swing van Van der Poel te zien was dit zeker geen 'bad day at the office', voor zover onze kennis over golfen strekt.

Het is wel goed om vast te stellen dat Mathieu van der Poel zich nog altijd uitstekend kan ontspannen op de golfbaan. De drukte van de veldritten is nu nog ver weg. Voorlopig is er nog tijd om te golfen onder een helderblauwe hemel. Dat zal binnen een week wel anders zijn, wanneer de kerstperiode aanvat en het dus volop crossen wordt.

Stevig contrast lonkt voor Van der Poel

Het zal wel een stevig contrast worden voor Van der Poel. Weliswaar eentje dat hij al gewend is van de voorbije jaren. Van der Poel heeft het filmpje ook zelf gedeeld op zijn sociale media.