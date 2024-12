Inspireert Van der Poel andere topper? "Denk aan wat Mathieu deed met Alpecin-Deceunick, dat is nu een geweldig team"

Alpecin-Deceuninck is uitgegroeid tot één groot succesverhaal. Onder impuls van Mathieu van der Poel als kopman, en uiteraard het belangrijke werk van de broers Roodhooft. Bij het bespreken van de opvallende zet van Tom Pidcock maakt een analist de vergelijking.

Christian Vandevelde doet het gesprek in Beyond the Podium, de podcast van NBC Sports, in eerste instantie wel een andere kant op gaan. "Ivan Glasenberg is de eigenaar van Q36.5 en hij heeft ook Pinerolo gekocht voor 200 miljoen dollar. De waarde van Pidcock is dat hij goede resultaten haalt op de weg maar nog betere uitslagen in het veld en op de mountainbike."

Dat is mogelijk waarom Q36.5 hem zo hard wou. "Voor een fietsleverancier is het een droom om al je fietsen zo te kunnen tonen in al die disciplines. Voor zover ik weet rijden ze volgend jaar wel op Scott-fietsen. Gaat dit dan een soort overgang worden? Ik denk wel na over de reden voor deze overstap op zakelijk vlak." Er is natuurlijk ook de sportieve kant.

Alpecin-Deceuninck heeft enorme weg afgelegd

"Tom Pidcock gaat naar een ploeg met een veel minder groot budget, maar denk aan wat Mathieu van der Poel deed met Alpecin-Deceuninck. Toen hij voor het eerst naar de Ronde van Vlaanderen ging, kende ik niet één andere renner bij die ploeg. Nu is het een geweldige, ongelooflijke ploeg. We hebben nood aan meer belangrijke spelers, maar in het rondewerk zie ik het volgend jaar nog niet gebeuren", aldus Vandevelde.

Could we see Tom Pidcock elevate Q36.5 in the same way Mathieu van der Poel helped take Alpecin - Deceuninck to new heights?@ChristianVDV 🎥: https://t.co/pTsJACzcip pic.twitter.com/f9idL8IoJy — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) December 12, 2024

Tejay Van Garderen durft niets uit te sluiten. "Kleinere ploegen die groter worden: het is eerder al gebeurd. Soms heb je die ene renner nodig en dat tilt een ploeg naar een hoger niveau. Het is niet zo dat ze niet gewend zijn om grote koersen te rijden. Het is een reïncarnatie van Qhubeka. Die mannen weten wat ze doen en hebben goede renners. Ze hadden alleen nood aan een bepaalde focus. Tom Picock gaat hen die geven."

Pidcock zal veel vrijheid krijgen

Het blijven inzetten op verschillende disciplines is voor hem duidelijk ook belangrijk. "Het zal interessant zijn om te zien welke vrijheid hij krijgt. Ik ben zeker dat het kunnen deelnemen aan veldrijden en mountainbiken deel was van de contractbesprekingen. Ik heb zelfs niet gedacht aan alles rond Pinerolo. Dat is een supergoed punt."