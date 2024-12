Patrick Lefevere heeft ineenstorting afgewend en oogst enorm veel lof: "Vorig jaar nog de ploeg gered, een sterk staaltje"

Nog een paar weken en Patrick Lefevere is CEO af bij Soudal Quick-Step. Hij kan door de grote poort vertrekken, vindt Laurens ten Dam.

In zijn podcast Live Slow Ride Fast staat Ten Dam stil bij het pensioen van Patrick Lefevere. "Wat hij allemaal gewonnen heeft als manager en ploegleider is natuurlijk fenomenaal. Hij is nu 69. Waar hij een handje weg van had, is om tegen renners die nog niet over hun top waren te zeggen: ga maar naar een andere ploeg. Daar werden ze minder, toch?"

Lefevere wilde altijd handelen om zeker niet te riskeren dat het het jaar te veel zou worden. "Het lijkt alsof hij dat nu ook zelf gedaan heeft. Dat zouden wij ook moeten doen met de podcast", grapt Ten Dam. Gast Ryan Kamp deelde al lachend nog een goed bedoeld prikje uit en zei dat dit dan meteen ook de laatste aflevering kon worden.

Redding van ploeg Houdini-act van Lefevere

Even wordt er toch nog in alle ernst doorgegaan op het thema en strooit Ten Dam met allerlei complimenten voor Lefevere. "Hij heeft vorig jaar die ploeg nog gered. Het was best wel een soort Houdini. Ze zouden een soort fusie aangaan met Visma, Remco Evenepoel zou weggaan, alles zou in elkaar storten. Dat heeft hij nog omgedraaid op één of andere manier."

Als hij er straks mee stopt, kan Patrick Lefevere over dat verhaal misschien ook enige details uit de doeken doen. Het zou wel interessant zijn om van hem te vernemen hoe het allemaal verlopen is. "Ik weet er het fijne niet van. Dat was een sterk staaltje. Een jaar later zegt hij: oké, klaar." Inderdaad wel straf om het zo kort daarna voor bekeken te houden.

Patrick Lefevere blijft consequent

Patrick Lefevere kan alvast niet verweten worden dat hij niet consequent is. De raad die hij zijn renners steeds meegaf, volgt hij nu zelf op.