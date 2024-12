Vonken en vuur op komst in Mol? Organisatie neemt maatregelen voor komst van Van der Poel en Van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel maakte deze week zijn crossprogramma bekend. Daardoor weten we nu dat er vier duels komen met Wout van Aert.

Er waren winters dat Van der Poel en Van Aert week na week tegen elkaar crossten, maar dit jaar zal dat een pak minder zijn. Vier keer om precies te zijn.

Van Aert en Van der Poel verschijnen allebei in Mol, Loenhout, Dendermonde en Maasmechelen aan de start. Of dat veel vonken en vuur tijdens de wedstrijd zal geven is maar de vraag.

Naast het parcours in ieder geval wel. Organisator Golazo verwacht bij het eerste duel ter titanen in Mol bijzonder veel publiek om de twee tenoren van het veld aan het werk te zien.

“We zijn heel blij dat de eerste confrontatie opnieuw bij ons in Mol is”, zegt Erwin Vervecken van organisator Golazo aan Sporza. “Mol is een parcours dat ze allebei heel graag hebben. Het is niet heel zwaar, vooral technisch.”

De organisatie neemt de nodige maatregelen nu zowel Van Aert als Van der Poel er zullen crossen. “We zullen extra voorzieningen moeten treffen, bijvoorbeeld voor de parking. Wout en Mathieu brengen toch vaak extra volk op de been. Het zal over de koppen lopen worden in Mol.”

Het is ook uitkijken hoelang Van Aert gelijke tred kan houden met de wereldkampioen. “Wout heeft zich begin september nog geblesseerd, hij kende geen perfecte voorbereiding. Het is uitkijken wat zijn niveau wordt. Van Mathieu weten we dat hij heel goed zal zijn.”

Toch lijkt het niet echt vanzelfsprekend. “Hopelijk kunnen ze toch een beetje in elkaar buurt blijven, hebben ze een beetje hetzelfde niveau. Dan krijgen we een heel spannende kerstperiode.”