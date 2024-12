Zelfs Willy Sommers twijfelt niet over toprenner: "Op restaurant een selfie gevraagd"

Willy Sommers mag dan wel 72 jaar oud zijn, hij wil zichzelf nog meer dan ooit laten zien. Een beetje topsporthouding, meer dan ooit.

2024 was een topjaar voor Willy Sommers. En 2025 moet dat nog stevig overtreffen, met de voorstelling van een nieuw album. Ondanks zijn 72 lentes voelt hij zich nog heel erg jong.

“Ik volg op de voet hoe de songs van jonge artiesten klinken en probeer daarop in te spelen”, vertelt hij aan het Laatste Nieuws. Eén van die jonge gasten die hem ook blijft inspireren is Remco Evenepoel.

Sommers twijfelt dan ook niet wie er dit jaar bij de krant op nummer 1 moet eindigen in de verkiezing van Belg van het Jaar.

“Twee gouden medailles behalen op de Olympische Spelen: daar droomt elke sportman van. En dat op zo’n jonge leeftijd van 24. Sommigen vinden hem agressief of dikkenekkerig in zijn interviews, maar ik ken hem als een eenvoudige, naïeve en lieve jongen.”

De twee wonen ook in elkaars buurt. “Ik in Lennik, hij in Schepdaal. Mijn zoon gaat bij zijn mama, die kapster is. De eerste keer dat ik hem zag, enkele jaren geleden op restaurant, vroeg ik een selfie. Dat deed hij met veel plezier.”