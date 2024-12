Heeft hij nu nog last van zijn enkel? Thibau Nys geeft update over zijn blessure

Twee lekke banden deden Thibau Nys de das om in de Wereldbeker in Namen. De Europese kampioen had echter geen last van zijn enkel na zijn val en opgave in Dublin.

Een elfde plaats op bijna twee minuten van winnaar Michael Vanthourenhout, daar moest Thibau Nys tevreden mee zijn in Namen. De Europese kampioen zegt dat hij door die lekke banden te veel krachten verloor. "Ik heb er misschien iets te hard mee geprobeerd door te rijden. Dan voelde ik dat ik mezelf daardoor tegenkwam. Even opgeblazen. En dan kon ik het ook niet meer doortrekken", zei Nys achteraf bij In de Leiderstrui. Nys heeft geen last meer van enkel "Als ik niet lek rijd, doe ik mee voor de overwinning", zei Nys klaar en duidelijk. Nochtans kwamen er voor de Wereldbeker in Namen onrustwekkende berichten van zijn ploeg Lidl-Trek over de enkel van Nys. Twee weken geleden in Dublin kwam Nys al in de eerste ronde ten val door een fout op de balken. De Fransman Menut kon Nys niet meer ontwijken en landde vol op de enkel van de Europese kampioen. Maar last heeft Nys niet meer van zijn enkel. "Nee, ik voel helemaal niks meer. Dat is volledig van de baan. Ik mag tevreden zijn met het gevoel." Zaterdag staat Nys aan de start in Hulst, zondag ook in Zonhoven.