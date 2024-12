Vader Patrick over zoon Remco Evenepoel en de Tour: "Dat hoeft niet, hé"

Remco Evenepoel ziet zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen verstoord zijn door zijn ongeval op training. Vader Patrick Evenepoel ziet dat echter niet echt als een probleem.

Deze winter wilde Remco Evenepoel de kloof met Tadej Pogacar kleiner maken. In de Tour bedroeg de kloof tussen de twee maar liefst negen minuten. Al was dat wel na een verstoorde voorbereiding van Evenepoel.

Door zijn ongeval op training zal Evenepoel pas in februari opnieuw buiten kunnen trainen en in april weer wedstrijden kunnen rijden. Dat is slechts twee maanden voor de start van de Tour, maar toch is dat volgens vader Patrick Evenepoel niet echt een probleem.

Patrick Evenepoel over de Tour en Remco

"Als Remco dat ­verschil volgend seizoen kan halveren, biedt dat meer perspectief voor de daaropvolgende jaren", zegt vader Evenepoel bij Knack. En zal Pogacar zijn hoge niveau van 2024 kunnen aanhouden?

Pogacar kan net zoals in 2023 vallen of ziek worden. En volgens vader Evenepoel heeft Evenepoel nog een voordeel wat de Tour betreft. Evenepoel wordt in januari pas 25 jaar, hij heeft nog enkele jaren tijd.

"Hij hoeft de Tour maar één keer te winnen, hè. Geen vijf keer. Aan zijn motivatie zal het niet liggen." Evenepoel heeft altijd de ambitie uitgesproken om de drie grote rondes te winnen, de Vuelta won hij in 2022 al.