Geld moet rollen: Red Bull-BORA-hansgrohe haalt pionnen weg bij INEOS en Visma, enkel Evenepoel ontbreekt

De inbreng van Red Bull bij BORA-hansgrohe zorgt voor een stevige injectie van kapitaal. De ploeg van Ralph Denk deed drie grote investeringen.

CEO Ralph Denk van Red Bull-BORA-hansgrohe heeft toprenners in dienst. Als hij in iets nog kan investeren, dan is het wel in details, zo beseft hij zelf maar al te goed.

Al heb je daar geld voor nodig, heel veel geld. Maar dat is er. “Dankzij de joint venture tussen Red Bull en mijn bedrijven hebben we op dat vlak een groot potentieel”, vertelt hij bij Sporza.

In drie zaken wordt fors geïnvesteerd: performance, voeding en mental coaching. Daarvoor ging Red Bull-BORA-hansgrohe ook shoppen bij de andere topploegen.

“Op vlak van performance hebben we ex-werelduurrecordhouder Dan Bigham (van Ineos Grenadiers) binnengehaald. Hij zal samen met zijn ingenieursteam nauw samenwerken met onze fietscontructeur Specialized”, licht Denk toe.

Voor voeding trok het professor Asker Jeukendrup aan. De Nederlander was tot eind vorig seizoen aan de slag bij Visma Lease a Bike. En dan is er nog mental coaching. “Budgetgewijs hadden we daar in het verleden weinig middelen voor. Nu hebben we met York-Peter Klöppel, een mental coach die aan de zijde van Max Verstappen heeft gewerkt”, legt Denk uit.

Het enige wat hij niet heeft, is een absolute kopman. Daar hadden ze gehoopt om Remco Evenepoel binnen te halen, maar dat is niet gelukt. “Uiteindelijk is hij zo'n interessante kerel. Wie zou hem nu niet in zijn team willen hebben?”