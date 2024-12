Grote namen voelen de hete adem van een nieuwe generatie: "Als je dat durft..."

Het veldrijden is de voorbije maanden bijzonder spannend geweest. Heel veel verschillende winnaars kenden we, maar ook aankomend talent.

Zelfs op een zware cross als die van Namen lieten enkele jonge renners zich gelden. Zo was er onder meer een knappe prestatie van Emiel Verstrynge.

De West-Vlaming reed indertijd nog een jaartje bij Bart Wellens, waardoor die laatste maar al te goed weet dat Verstrynge het nodige talent in huis heeft.

“Het was mooi om te zien wat hij in Namen deed. Ook een beetje verrassend, want zijn seizoensbegin was niet super en hij kwam pas terug in competitie na een blessure”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Net voor het weekend had hij al in een interview uitgesproken dat het al heel goed ging zijn. “Als je dat durft, dan moet je veel vertrouwen hebben. Chapeau.”

Verstrynge reed de hele cross met het gevoel dat hij kon winnen in Namen. Maar hij was lang niet de enige die op de deur klopte. “Nog een straffere prestatie is de vijfde plaats van Tibor del Grosso in Namen. Hij is nog belofte en won ook in Herentals. De gevestigde waarden voelen ook dat de jeugd aan het komen is”, besluit Wellens.