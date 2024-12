Serge Pauwels moet in actie schieten: Belgische topbelofte wil voor selectie bij... Litouwen kiezen

De kans bestaat dat Vlad Van Mechelen voor Litouwen kiest. Aan bondscoach Serge Pauwels om hem te overtuigen om dat niet te doen.

Vlad Van Mechelen beschikt over de Belgische en de Litouwse nationaliteit. Die laatste zou hij wel eens kunnen gebruiken om gemakkelijker op grote kampioenschappen en de Olympische Spelen te geraken.

“Omdat het in België moeilijk is om de selectie te halen voor EK's, WK's en de Olympische Spelen”, klonk het bij de neoprof.

Bondscoach Serge Pauwels is zich bewust van de situatie. “In België heb je inderdaad veel toprenners, waardoor je moet knokken voor je plekje in selecties.”, klinkt het bij Sporza. “Ik kan me voorstellen dat Vlad bij Litouwen gemakkelijker eens de Spelen zal meemaken.”

Pauwels heeft naar eigen zeggen een goede band met Vlad en zijn papa Francis (die manager is van de juniorenploeg van Bahrain-Victorious).

“Wat EK's en WK's betreft zal Vlad bij ons sowieso nog een beetje geduld moeten hebben. Want in 2025 is het parcours van het EK en het WK niet meteen zijn ding. Vlad is natuurlijk nog piepjong. Hij kan nog 15 jaar meedraaien in het wielerpeloton”, besluit de bondscoach.